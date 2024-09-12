“Прибув у велике місто Київ. З нетерпінням чекаю на всі зустрічі та обговорення”, – написав він у мережі.
Напередодні до Києва, на тлі проведення саміту Кримської платформи, прибули лідери інших країн Європи, у тому числі Латвії та Литви, а також голови дипломатій США та Великої Британії.
Arrived in the great city of #Kyiv. Looking forward to all the meetings & discussions
. #StandWithUkraine #SupportUkraine pic.twitter.com/Jf9QwnZ0Q3
— Alar Karis (@AlarKaris) September 12, 2024
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