“Прибув у велике місто Київ. З нетерпінням чекаю на всі зустрічі та обговорення”, – написав він у мережі.

Напередодні до Києва, на тлі проведення саміту Кримської платформи, прибули лідери інших країн Європи, у тому числі Латвії та Литви, а також голови дипломатій США та Великої Британії.

  • До Києва прибули президент Литви Науседа, прем’єрка Латвії Сіліня та очільник чеського сенату Вистрчил
  • Блінкен та глава МЗС Британії прибули з візитом до України
  • Латвія викликала главу посольства Росії через знайдений на своїй території “шахед”