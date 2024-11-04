Сьогодні вранці, 4 листопада, до Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє Reuters і Der Spiegel.

Міністерка наголосила, що Україні необхідна підтримка, оскільки країна вступає в третю зиму війни. Ситуація ускладнюється через військову допомогу, яку Росія отримує від Північної Кореї, а також інтенсивні авіаудари по цивільній інфраструктурі.

“Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців — але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні”, — сказала Бербок після прибуття.

Під час свого візиту міністерка планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Це буде її перша поїздка до України з травня цього року.