Про це повідомили у пресслужбі МЗС Словенії.
Під час візиту Файон візьме участь у міністерській зустрічі “Україна-Південно-Східна Європа”, де разом із колегами обговорить питання подальшої підтримки України.
“Вони говоритимуть із колегами про подальшу підтримку України, відбудову країни та пошук мирного рішення”, — йдеться у повідомленні.
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