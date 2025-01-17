Про це повідомили у пресслужбі МЗС Словенії.

Під час візиту Файон візьме участь у міністерській зустрічі “Україна-Південно-Східна Європа”, де разом із колегами обговорить питання подальшої підтримки України.

“Вони говоритимуть із колегами про подальшу підтримку України, відбудову країни та пошук мирного рішення”, йдеться у повідомленні.