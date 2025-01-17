Сьогодні, 17 січня, до Києва приїхала міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон за запрошенням українського колеги Андрія Сибіги.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Словенії.

Під час візиту Файон візьме участь у міністерській зустрічі “Україна-Південно-Східна Європа”, де разом із колегами обговорить питання подальшої підтримки України.