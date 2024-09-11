У середу, 11 вересня, до Києва з офіційними візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

Про свій візит до Києва Науседа повідомив у соцмережі Х.

“Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною”, — написав литовський президент.

Він також наголосив, що військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

Крім того, того ж дня до України прибула прем’єрка Латвії Евіка Сіліня. Як інформує пресслужба уряду Латвії, її візит триватиме до 13 вересня.

Зазначається, що у рамках поїздки Сіліня проведе зустрічі з українськими посадовцями, а також візьме участь в обговореннях з питань подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, її шляху до вступу до ЄС і НАТО.

Також Сіліня опублікувала у соцмережі Х відео з київського вокзалу.

“Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!” — підписала свій допис латвійська прем’єрка.

Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai! Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024