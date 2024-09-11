У середу, 11 вересня, до Києва з офіційними візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

Про свій візит до Києва Науседа повідомив у соцмережі Х.

“Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною”, — написав литовський президент.

Він також наголосив, що військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

Крім того, того ж дня до України прибула прем’єрка Латвії Евіка Сіліня. Як інформує пресслужба уряду Латвії, її візит триватиме до 13 вересня.

Зазначається, що у рамках поїздки Сіліня проведе зустрічі з українськими посадовцями, а також візьме участь в обговореннях з питань подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, її шляху до вступу до ЄС і НАТО.

Також Сіліня опублікувала у соцмережі Х відео з київського вокзалу.

“Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!” — підписала свій допис латвійська прем’єрка.

Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai! Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024

Крім того, в Україну сьогодні прибув очільник чеського сенату Мілош Вистрчил. На своїй сторінці у соцмережі Х він поширив фото з київського вокзалу і зазначив, що приїхав до Києва на саміт Кримської платформи.

“У серпні 2021 року на інавгураційному саміті платформи я сказав, що анексія Криму не може бути аналогом нашого Мюнхена “про нас без нас”, Я тоді представляв Чехію і наголосив, що ми маємо стати на захист України”, — йдеться у дописі Вистрчила.

Він також зазначив, що події після окупації Криму показують, що “якщо нашої підтримки буде недостатньо, Росія не зупиниться”.

“І треба також мати на увазі, що мирні переговори не можуть відбутися без участі України, і результати переговорів мають бути прийнятними для України”, — наголосив чеський політик.