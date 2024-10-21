Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні “залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті”.
Так, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.
“Візит міністра також стане моментом для нього, щоб “відступити” і поглянути на “дугу” відносин США та України за останні два з половиною роки війни”, — сказав високопоставлений чиновник оборони.
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