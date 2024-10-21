Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні “залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті”.

Так, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.