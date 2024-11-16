Про це повідомило японське видання Kyodo.

Видання зазначає, що Івая прибув до України, щоб продемонструвати прихильність Токіо Києву в його боротьбі проти російської військової агресії, в якій тепер беруть участь і північнокорейські війська.

Після участі у регіональній економічній зустрічі в Перу Івая прибув до України і став першим японським міністром, який відвідав країну після вступу на посаду прем’єр-міністра Сігеру Ішіби минулого місяця.

Івая після прибуття потягом з Польщі має намір зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою в суботу, а пізніше, за словами представника міністерства, можливо, проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.