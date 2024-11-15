Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
“Рада вітати заступника державного секретаря США з управління та ресурсів Річарда Верму назад до Києва. Відновлення економіки України відкриває двері американському бізнесу для інвестування в майбутнє України та партнерства в оборонній, технологічній та інших сферах, що принесе користь нашим країнам”, – написала вона.
Зазначимо, що з вересня 2023 року посаду спецпредставника США з питань економічного відновлення України обіймала Пенні Пріцкер, а після завершення її каденції ці повноваження перейшли до Річарда Верми. Як виконуючий обов’язки спеціального представника, Верма дотримуватиметься моделі роботи, яку запровадила його попередниця.
- США відправлятимуть зброю в Україну щотижня.
- Росія збільшила атаки безпілотниками на Україну після перемоги Трампа, — ЗМІ.
- Подоляк: Україна не планує створювати ядерну зброю.