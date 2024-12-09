Сьогодні, 9 грудня, до української столиці прибули лідер німецької партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) і кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Візит лідера німецької опозиції

Як повідомляє DW, Мерц зазначив, що мета його поїздки — дізнатися про поточний стан оборони в Україні та обговорити, як Німеччина може допомогти в умовах російської агресії.

Політик також висловив бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб з’ясувати, які заходи можна вжити для підтримки України у війні. Він підкреслив, що фракція ХДС/ХСС в Бундестазі “твердо стоїть на боці України” та прагне якнайшвидшого завершення війни і відновлення миру в Європі.

Раніше Мерц неодноразово закликав до посилення німецької військової підтримки Україні, зокрема шляхом надання далекобійних ракет Taurus.

Візит премʼєра Естонії

Цього ж дня до Києва із візитом прибула прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Він зазначив, що планує зустрітися з президентом Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.