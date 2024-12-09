Візит лідера німецької опозиції
Як повідомляє DW, Мерц зазначив, що мета його поїздки — дізнатися про поточний стан оборони в Україні та обговорити, як Німеччина може допомогти в умовах російської агресії.
Політик також висловив бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб з’ясувати, які заходи можна вжити для підтримки України у війні. Він підкреслив, що фракція ХДС/ХСС в Бундестазі “твердо стоїть на боці України” та прагне якнайшвидшого завершення війни і відновлення миру в Європі.
Раніше Мерц неодноразово закликав до посилення німецької військової підтримки Україні, зокрема шляхом надання далекобійних ракет Taurus.
Візит премʼєра Естонії
Цього ж дня до Києва із візитом прибула прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Він зазначив, що планує зустрітися з президентом Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
“Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на поступки. Перемога України – це перемога Європи, США і всього демократичного світу”, — написав він у соцмережі Х.
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