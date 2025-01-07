Про це повідомила пресслужба МЗС України.
У ході переговорів Сибіга привітав свою ісландську колегу та підкреслив глибокі історичні звʼязки між народами обох країн, які налічують понад тисячу років. Він також зазначив, що Київ має особливу назву в ісландській мові — Кьяйнуґардур.
Сибіга під час зустрічі підкреслив важливість зусиль Ісландії у протезуванні поранених українських військових.
“Цьогоріч прагнемо масштабувати цей проєкт і допомогти відновленню ще більшої кількості наших військовослужбовців”, — зазначив очільник українського МЗС.
Міністр також подякував Ісландії за енергетичну підтримку України.
У свою чергу, Торгердур Катрін Гуннарсдоттір підтвердила готовність Ісландії продовжити підтримку України, зокрема через подальше фінансування ініціативи Президента Зеленського “Зерно з України”, яка сприяє постачанню української продукції, зокрема до Сирії.
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