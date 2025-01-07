Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір під час її першого офіційного візиту до України.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

У ході переговорів Сибіга привітав свою ісландську колегу та підкреслив глибокі історичні звʼязки між народами обох країн, які налічують понад тисячу років. Він також зазначив, що Київ має особливу назву в ісландській мові — Кьяйнуґардур.

Сибіга під час зустрічі підкреслив важливість зусиль Ісландії у протезуванні поранених українських військових.

“Цьогоріч прагнемо масштабувати цей проєкт і допомогти відновленню ще більшої кількості наших військовослужбовців”, — зазначив очільник українського МЗС.

Міністр також подякував Ісландії за енергетичну підтримку України.

У свою чергу, Торгердур Катрін Гуннарсдоттір підтвердила готовність Ісландії продовжити підтримку України, зокрема через подальше фінансування ініціативи Президента Зеленського “Зерно з України”, яка сприяє постачанню української продукції, зокрема до Сирії.