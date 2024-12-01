Про це йдеться у дописах високопосадовців у соцмережі Х.
“Під час мого першого візиту після вступу на посаду я чітко висловлююсь: Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну. Ми зробимо для цього все необхідне”, – наголосила Каллас у соцмережі Х.
Антоніу Кошта зазначив, що цей візит є проявом непохитної підтримки України та її народу.
“З першого дня війни ЄС стоїть на боці України. З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українського народу. Пишаюся бути в Києві разом з Мартою Кос та Каєю Каллас”, – написав новий президент Євроради.
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