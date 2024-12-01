У неділю, 1 грудня, до Києва прибули новий президент Європейської ради Антоніу Кошта, комісарка з розширення Марта Кос та висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Про це йдеться у дописах високопосадовців у соцмережі Х.

“Під час мого першого візиту після вступу на посаду я чітко висловлююсь: Європейський Союз хоче, щоб Україна виграла цю війну. Ми зробимо для цього все необхідне”, – наголосила Каллас у соцмережі Х.

Антоніу Кошта зазначив, що цей візит є проявом непохитної підтримки України та її народу.

“З першого дня війни ЄС стоїть на боці України. З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українського народу. Пишаюся бути в Києві разом з Мартою Кос та Каєю Каллас”, – написав новий президент Євроради.