Перші сім жінок, які відбували покарання у в'язниці, долучилися до лав ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

“Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони”, — йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська.

“Загалом, з дня набрання чинності Закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання”, — розповіли у міністерстві.