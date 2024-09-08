Спеціальний уповноважений уряду Польщі з питань відновлення України Павел Коваль відвідав Львів та ознайомився з наслідками російського ракетного обстрілу 4 вересня.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram-каналі.

“Ми показали йому наслідки влучань російських ракет. Павел збирає всю інформацію і вже завтра доповість прем’єр-міністру Туску про свій візит”, – зазначив мер Львова.

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Садовий додав, що уряд Польщі вже найближчим часом прийме рішення щодо своєї участі у відновленні знищених у Львові будівель, які є історичною спадщиною.

Нагадаємо, у Львові під час ракетної атаки російських військ 4 вересня чоловік втратив дружину і трьох доньок. Загалом того дня у місті постраждало 66 осіб, 10 з яких – діти. За словами Садового, окупанти під час атаки пошкодили 188 будівель, 20 з них у критичному стані.