Російські загарбники організували черговий тур для іноземних журналістів на тимчасово окупованих територіях України. Цього разу представники турецьких ЗМІ відвідали Маріуполь. Ворог має на меті створити ілюзію щасливого життя після приходу на українські землі Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Черговий тур іноземних журналістів по тимчасово окупованому Маріуполі провели місцеві колаборанти. Цього разу представники турецьких ЗМІ побували у зруйнованому російськими військами місті. Вони зробили пропагандистські матеріали”, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що такі поїздки стали систематичними – причому не тільки для іноземних медійників, а й політичних діячів, які фактично є кремлівськими маріонетками. Зокрема, нещодавно Донецьк відвідав Андранік Теванян – один з лідерів проросійської опозиції Вірменії.

“Такі візити створюють у світу хибне враження про легітимність окупації України. Також є спробою перевірити реакцію міжнародної спільноти, щоб заохотити інших союзників Кремля відвідувати окуповані території”, – наголосили у ЦНС.