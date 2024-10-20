Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Черговий тур іноземних журналістів по тимчасово окупованому Маріуполі провели місцеві колаборанти. Цього разу представники турецьких ЗМІ побували у зруйнованому російськими військами місті. Вони зробили пропагандистські матеріали”, – йдеться у повідомленні.
У ЦНС додали, що такі поїздки стали систематичними – причому не тільки для іноземних медійників, а й політичних діячів, які фактично є кремлівськими маріонетками. Зокрема, нещодавно Донецьк відвідав Андранік Теванян – один з лідерів проросійської опозиції Вірменії.
“Такі візити створюють у світу хибне враження про легітимність окупації України. Також є спробою перевірити реакцію міжнародної спільноти, щоб заохотити інших союзників Кремля відвідувати окуповані території”, – наголосили у ЦНС.