Вранці у суботу, 20 липня, львів'яни почали приносити квіти та лампадки на місце, де нападник стріляв в Ірину Фаріон.

Про це повідомляє “Суспільне Львів”.

Журналістка видання відвідала місце сумнозвісної події та запитала думки у містян щодо вбивства Ірини Фаріон.

Львів’янка Галина Іваненко разом з донькою прийшла до імпровізованого меморіалу та запалила лампадки.

“Я плачу, тому що мені шкода. Ми на похороні будемо обов’язково. Мовчати при такій зраді — це бути учасником зради”, — каже Галина.

Інша львів’янка Зоряна Мельник лише зараз дізналась, що мовознавиця Ірина Фаріон жила поряд з нею.

“Шкода, дуже шкода, я навіть не знала, що вона живе тут біля нас недалеко”, — додає Зоряна Мельник.

На даний час про час та місце похорону наразі не оголосили.

За даними МВС України правоохоронці розглядають кілька версій мотивів вбивства відомої мовознавиці, громадської діячки та колишньої нардепки Ірини Фаріон: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність пані Фаріон та замовний характер вбивства.

Додамо, що радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко висунув свою теорію щодо вбивства Ірини Фаріон. На його думку, у вбивстві слід звинувачувати росіян, оскільки смерть Фаріон є вигідною для них.

Нагадаємо, у відому мовознавицю, громадську діячку, колишню народну депутатку Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий чоловік вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у критичному стані у глибокій мозковій комі й невдовзі померла.