Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, ставши 41-ю країною-учасницею цієї ініціативи.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Ще одна країна стала на наш бік у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому!”, – зазначив Лубінець.

Він також додав, що Україна докладає зусиль, щоб кожна дитина, яка зазнала примусового переміщення, повернулася на Батьківщину. Наразі триває тісна співпраця з міжнародними партнерами для створення безпечних умов, що дозволять возз’єднати українських дітей з їхніми сім’ями та надати необхідну підтримку.