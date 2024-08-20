У Мирнограді триває евакуація населення, в тому числі примусове вивезення родин з дітьми. Відстань від міста до лінії фронту вже становить менш як п'ять кілометрів.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника військової адміністрації міста Юрій Третяк.

Наразі у громаді залишається приблизно 16 тисяч осіб.

“Раніше ставили мету на евакуацію до кінця місяця. Зараз, на жаль, ворог рухається швидше, ніж очікували. Тому намагаємось до кінця тижня по максимуму зробити по евакуації людей. Сподіваємось, що до кінця тижня буде менше 10 тисяч, але не можу казати про це впевнено. Силоміць вивезти людей ми не можемо”, — сказав посадовець.

Мешканців Мирнограда та його громади закликають евакуюватись якомога швидше, бо ворожі війська наближаються до міста.

“Лінія фронту вже менше п’яти кілометрів від міста Мирноград. Кожного дня громада, частина міста під обстрілами. І по приватному секторі, і по промзоні. Люди бачуть, чують. Це найглибший аргумент. Люди виїжджають навіть під час комендантської години. Всі відносяться з розумінням, бо людям треба виїхати. Місто відкрите, щоб не заважати евакуації людей. Всеодно не так швидко, якби хотілося. Вмовляємо, переконуємо, але є люди, які ще чомусь вагаються, чогось чекають”, — сказав посадовець.

Ті, хто відмовляється евакуюватися, пояснюють своє рішення відсутністю міста, де вони могли б жити. Юрій Третяк повідомив, що переселення в Рівненську область здійснюється з повним забезпеченням житлом, а в Дніпропетровській і Полтавській областях підтримку надає місцева влада.

Евакуація сімей з дітьми продовжує залишатися примусовою. Станом на 19 серпня, у громаді перебувала 691 дитина.

“Є у нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні у нас нарада з поліцією буде, як будемо працювати, як будемо розшукувати батьків, які ховають дітей і кажуть недостовірну інформацію, що діти давно виїхали. Будемо посилювати ці дії, в особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів”, — додав він.