Середня швидкість ракети "Циркон" складає 9000 км/год, а іноді й більше.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Військові заявляють, що середня швидкість “Циркону” – 9000 км/год, а іноді й більше.

До Одеси, Херсона та Миколаєва ця ракета долітає за одну хвилину.

Близько 2,5 хвилин “Циркон” летить до Запоріжжя та Дніпра, 3 хвилини – до Кропивницького.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 25 березня Росія завдала ударів по Києву двома своїми найновішими ракетами ЗМ22 “Циркон”. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.