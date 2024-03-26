Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Військові заявляють, що середня швидкість “Циркону” – 9000 км/год, а іноді й більше.
До Одеси, Херсона та Миколаєва ця ракета долітає за одну хвилину.
Близько 2,5 хвилин “Циркон” летить до Запоріжжя та Дніпра, 3 хвилини – до Кропивницького.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 25 березня Росія завдала ударів по Києву двома своїми найновішими ракетами ЗМ22 “Циркон”. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
- Ціллю удару росіян по Києву були високопосадовці СБУ, — ЗМІ.
- Деталі ліквідації Іллі Киви й Владлена Татарського.
- Окупаційна влада Луганщини посилює примусову мобілізацію.