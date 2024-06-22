Президент України Володимир Зеленський заявив, що до фінального комюніке Глобального саміту миру приєдналися Барбадос і Маршалові острови, що є свідченням того, що українська Формула миру має глобальну підтримку.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Я вдячний Барбадосу та Республіці Маршаллові Острови за приєднання до заключного комюніке першого Саміту миру. Ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу”, – написав Зеленський.

За словами глави держави, на цьому шляху кожен голос однаково важливий і значущий. Він наголосив, що Україна цінує своїх партнерів з острівних держав і закликає всіх приєднатися до розробки бачення справедливого миру для України та всіх націй світу.

“Кожен може зробити свій внесок. Я з нетерпінням чекаю співпраці з острівними країнами над питаннями, які є дуже важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека. Це вже п’ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їхня кількість зростала”, – додав Зеленський.