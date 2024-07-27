Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я «Воїн: життя, здоров'я, боєздатність». Вона наголосила на важливості збереження ментального здоровʼя українських захисників.

Про це повідомляє сайт Президента України.

За словами Зеленської, лише третина військових у різних опитуваннях каже, що звернулася б до психолога.

“У відповідях захисників простежується загальноукраїнська тенденція: упередження, що психологічна допомога – “прояв слабкості”. І завдання всього суспільства – подолати цю стигму, пояснити й самому усвідомити, що вміння приймати допомогу, навпаки, є проявом сили”, – наголосила перша леді.

Дружина глави Української держави зазначила, що одним із найважливіших завдань Всеукраїнської програми ментального здоров’я є підтримка бійців, а також надання відповідної допомоги родичам та близьким військових.

“Кожен воїн – це не просто частина війська. Це батько, чоловік, мама, дочка. Тому важливо, аби родини опанували навички самодопомоги та знали, як підтримати свою близьку людину, яка захищає країну на фронті”, – сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, сьогодні перша леді разом із Президентом України відвідала Національну дитячу спеціалізовану лікарню “Охматдит”. Під час візиту вона заявила про амбітне завдання – не лише відновити пошкоджене, а й модернізувати клініку, щоб рятувати більше життів.