Про це повідомляє сайт Президента України.
За словами Зеленської, лише третина військових у різних опитуваннях каже, що звернулася б до психолога.
“У відповідях захисників простежується загальноукраїнська тенденція: упередження, що психологічна допомога – “прояв слабкості”. І завдання всього суспільства – подолати цю стигму, пояснити й самому усвідомити, що вміння приймати допомогу, навпаки, є проявом сили”, – наголосила перша леді.
Дружина глави Української держави зазначила, що одним із найважливіших завдань Всеукраїнської програми ментального здоров’я є підтримка бійців, а також надання відповідної допомоги родичам та близьким військових.
“Кожен воїн – це не просто частина війська. Це батько, чоловік, мама, дочка. Тому важливо, аби родини опанували навички самодопомоги та знали, як підтримати свою близьку людину, яка захищає країну на фронті”, – сказала Олена Зеленська.
Нагадаємо, сьогодні перша леді разом із Президентом України відвідала Національну дитячу спеціалізовану лікарню “Охматдит”. Під час візиту вона заявила про амбітне завдання – не лише відновити пошкоджене, а й модернізувати клініку, щоб рятувати більше життів.
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