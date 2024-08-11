Електроспоживання не буде обмежене до середини жовтня, якщо не станеться нових атак на енергетику або аномальної спеки.

Про це інформує ДТЕК.

У ДТЕК повідомили про часткове покращення ситуації в енергетиці завдяки відновленню генеруючих потужностей та зниженню температури. Проте з настанням холодів очікується збільшення навантаження на енергосистему через використання електроопалення.

Компанія підкреслила, що ситуація залишається складною через втрати понад 9 ГВт потужностей внаслідок російських атак, які відновилися з кінця березня.

У ДТЕК зазначили, що повне відновлення енергетичної інфраструктури займе час, і графіки відновлення можуть тривати до кінця наступного опалювального сезону.

Енергетики працюють над забезпеченням електропостачання, але рекомендують готуватися до різних можливих ситуацій.