Дві документальні стрічки, присвячені війні в Україні, увійшли до коротких списків премії "Оскар-2025".

Про це повідомили у Американській академії кінематографічних мистецтв і наук.

Академія оголосила шортлисти в 10 категоріях, серед яких і “Найкращий документальний повнометражний фільм”. Серед 15 фільмів, що претендують на номінацію, є українська стрічка “Порцелянова війна”.

“Порцелянова війна” — фільм розповідає історію трьох українських художників – Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко і Андрія Стефанова, які, попри постійні обстріли в прифронтовому Харкові, продовжують створювати порцелянові фігурки. Вони прикрашають зруйновані будівлі міста, документуючи процес на камеру.

“Одного разу в Україні” — документальний короткометражний фільм, також потрапив до шортлиста в категорії “Найкращий документальний короткометражний фільм”. Стрічка показує реалії війни через очі дітей.

Фінальний список номінантів на премію “Оскар-2025” буде оголошено 17 січня, а церемонія нагородження відбудеться 3 березня 2025 року в Лос-Анджелесі.