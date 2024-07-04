Про це повідомляє Генштаб ЗС Польщі.
Робочий візит до Києва Веслав Кукула розпочав з покладання квітів до Стіни пам’яті полеглих за Україну.
Зазначається, що голова Генштабу ЗС Польщі здійснює візит на запрошення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
“Це ще одна важлива зустріч між двома командувачами, яка демонструє солідарність і співпрацю між Польщею і нашим східним сусідом перед обличчям російської агресії”, – йдеться у повідомленні.
Złożeniem wiązanki kwiatów przy Ścianie Pamięci Poległym za Ukrainę generał Wiesław Kukuła, szef @SztabGenWP 🇵🇱 rozpoczął robocze spotkanie w Kijowie.
Generał złożył wizytę na zaproszenie szefa Obrony 🇺🇦 generała Ołeksandra Syrskiego.
To kolejne ważne spotkanie obydwu dowódców,… pic.twitter.com/cjiYewSuzZ
— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 4, 2024
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