За кілька днів буде тисячна доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Цей збройний конфлікт став найбільшим у Європі з часів Другої світової війни та забрав десятки тисяч життів з обох сторін. Тисячі українських мирних жителів загинули під час бойових дій. Інші втратили свої сім'ї, свої будинки та засоби для існування.

Видання Associated Press опублікувало найбільш вражаючі фото російсько-української війни, які зібрали фотокореспонденти впродовж майже трьох років.

Видання нагадало, що російські військові неодноразово використовували ракети, безпілотники та артилерію для обстрілу цивільних об’єктів по всій Україні із руйнівними наслідками.

Жахливі наслідки війни наочно демонструють похорон солдатів та мирних жителів, включаючи дітей; біженців, що тікають від війни; евакуацію вагітної жінки із пологового будинку у Маріуполі тощо.

У 2023 році агентство AP отримало дві Пулітцерівські премії за висвітлення війни в Україні, заслуживши визнання за свої термінові фотографії для новин із сюжетами війни.