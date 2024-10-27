Про це повідомляє об’єднана цільова група Збройних сил Канада-Україна (Operation UNIFIER).
“Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії “швидка допомога” в Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі”, – йдеться у повідомленні.
На минулому тижні міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що Канада надасть Україні військову допомогу на суму 64,8 мільйона канадських доларів, що включатиме боєприпаси, стрілецьку зброю та захисне спорядження.
Нагадаємо, США ухвали надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів.
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