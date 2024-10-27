Про це повідомляє об’єднана цільова група Збройних сил Канада-Україна (Operation UNIFIER).

“Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії “швидка допомога” в Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі”, – йдеться у повідомленні.