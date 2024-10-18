Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“Зокрема вдалося репатріювати 382 тіла Захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл Оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих Захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїна на Запорізькому напрямку,7 тіл Оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території РФ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

“Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання”, — написали у Координаційному штабі.