Про це він сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Yonhap.
Юн Сок Йоль уточнив, що у вівторок південнокорейська делегація планує провести брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки, а потім вирушить до України. Там вони зустрінуться з представниками розвідки та оборонного відомства для обміну інформацією з фронту і обговорення співпраці.
“Сподіваюся, під керівництвом генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації з усіма країнами учасниками й партнерами Альянсу”, — наголосив Юн Сок Йоль.
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