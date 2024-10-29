Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив, що делегація країни відправиться в Україну цього тижня, щоб надати інформацію про відправлення військ КНДР до Росії та обговорити можливі заходи співпраці між Сеулом і Києвом.

Про це він сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Yonhap.

Юн Сок Йоль уточнив, що у вівторок південнокорейська делегація планує провести брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки, а потім вирушить до України. Там вони зустрінуться з представниками розвідки та оборонного відомства для обміну інформацією з фронту і обговорення співпраці.

“Сподіваюся, під керівництвом генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації з усіма країнами учасниками й партнерами Альянсу”, — наголосив Юн Сок Йоль.