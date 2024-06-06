До України прибула делегація Європейської Комісії, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку, для підготовки нового етапу двосторонніх зустрічей.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Зазначається, що під час першого дня консультацій йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони.

“Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу – понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства. Сподіваюсь, сьогоднішня зустріч дозволить нам якомога краще підготуватись до наступного етапу переговорів”, — прокоментувала Стефанішина.

Ще до отримання офіційного рішення Європейської Ради про старт переговорів уряд України здійснив власний селф-скринінг щодо кожного переговорного розділу протягом 2023 року. Це вже дозволило визначити стан адаптації українського законодавства до права ЄС, обсяг роботи, яку потрібно виконати та визначити підходи до формування переговорних команд.