Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
Нам вдалося повернути додому ще 9 українських дітей. В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA наша команда разом з представниками Офісу Омбудсмана виконала чергову задачу.
Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала росія: 4 з них – із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка”,— йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, що в Україні започаткували рух Bring Back Kids UA, покликаний об‘єднати світ задля повернення додому дітей, яких Росія незаконно депортувала з тимчасово окупованих територій.
Також Єрмак повідомив, що раніше ще 4 дітей повернулися та надали свідчення правоохоронним органам щодо злочинів російських окупантів, яких вони стали свідками.
Дітей примушували відвідувати російські школи та переказувати місцевому населенню, що Україна не є незалежною державою.
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