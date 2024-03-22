Ще 9 українських дітей, які проживали на окупованих територіях, було успішно повернено до України.

Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нам вдалося повернути додому ще 9 українських дітей. В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA наша команда разом з представниками Офісу Омбудсмана виконала чергову задачу. Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала росія: 4 з них – із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка”,— йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що в Україні започаткували рух Bring Back Kids UA, покликаний об‘єднати світ задля повернення додому дітей, яких Росія незаконно депортувала з тимчасово окупованих територій.

Також Єрмак повідомив, що раніше ще 4 дітей повернулися та надали свідчення правоохоронним органам щодо злочинів російських окупантів, яких вони стали свідками.

Дітей примушували відвідувати російські школи та переказувати місцевому населенню, що Україна не є незалежною державою.