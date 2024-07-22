До вбивства Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць. Слідство вважає, що це було замовне вбивство, виконавцем якого є чоловік, що наразі розшукується поліцією. Свідки вказують саме на нього. Правоохоронці також припускають наявність спільників, проте деталі їхньої участі поки не розголошуються.

Про це “Суспільному” повідомили власні джерела у правоохоронних органах.

За версією правоохоронців, чоловік, якого зараз розшукує поліція, обрав такий одяг, зокрема окуляри та капелюх для маскування. Вперше його зафіксували камери 11 липня. Чоловік приходив у двір щодня, окрім суботи та неділі, в однаковому одязі.

Також у розшукуваного було невелика сумочка, саме там, за версією правоохоронців, могла бути зброя. Хоча інколи він приходив у двір з порожніми руками. Щодо зброї наразі тривають експертизи, адже на місці замаху знайшли гільзу.

Щодо підозрілого чоловіка у дворі Ірини Фаріон повідомлень на лінію 102 не надходило. Також мовознавиця не зверталася до поліції щодо погроз.

Також джерела “Суспільного” у правоохоронних органах повідомили, що є свідки, які вказують, що саме розшукуваний чоловік вистрілив в Ірину Фаріон. Наразі цей чоловік є основним підозрюваним у справі.

У день вбивства чоловік о 17:03 вже очікував на Ірину Фаріон біля будинку. Коли вона вийшла — здійснив один постріл у мовознавицю. Джерела у правоохоронних органах відзначили, що чоловік діяв професійно і прорахував усі варіанти розвитку подій. Під час замаху в районі, де жила мовознавиця, не працювали камери через відключення електроенергії.

Наразі правоохоронці досліджують записи і вивчають одяг та поведінку підозрюваного у вбивстві. Слідство вважає, що вбивство було замовним. Й у чоловіка можуть бути спільники.

21 липня правоохоронці оголосили у розшук чоловіка, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон. На вигляд йому приблизно 20 років, Він худорлявої статури, зростом приблизно — 170-180 см.