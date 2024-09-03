До Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олесандра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голови Фонду держмайна Віталія Коваля.

Про це у Фейсбуці повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук.

“До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.”, – зазначив Стефанчук.

За його словами, усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

Увечері 2 вересня народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі повідомив, що наглядова рада Укренерго звільнила голову правління компанії Володимира Кудрицького. Із 4 вересня обов’язки очільника Укренерго виконуватиме Олексій Брехт – член правління, який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури.