Сьогодні, 4 червня, на засіданні Верховної Ради ухвалили рішення викликати до парламенту міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це повідомили два народні депутати від партії “Слуга народу” виданню LIGA.net.

“Щойно Верховна Рада ухвалила рішення викликати міністра Клименка. Зокрема одним із питань обговорення буде бронювання працівників ДСНС”, — повідомив народний обранець Ігор Копитін, член оборонного комітету парламенту.

Його колега Юрій Здебський заявив, що питання щодо виклику Клименка до Ради порушив нардеп від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко.

“Так, питання набрало необхідну кількість голосів. Тому рішення прийнято”, — додав він.

За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, “за” проголосували 165 нардепів із необхідних 150.