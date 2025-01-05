Про це йдеться у відео бригади.
До повномасштабної війни Людмила була співвласницею кафе, а в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ їй довелося виїхати до Італії разом із дітьми сестри та зятя — військових, які жили в Маріуполі.
Після повернення з Італії чоловік сестри розповів Людмилі, що 100-й бригаді бракує кухарів, і влітку 2022-го жінка прийняла рішення долучитися до лав Збройних сил України.
Втім після повернення на батьківщину до неї прибився кіт, якого вона назвала Ґріджьо, що з італійської означає “сірий”.
“Я пішла в армію, але Ґріджьо не було з ким лишити вдома. Є родичі та знайомі, але щоб тримати кота в хаті — це треба його любити”, — зазначила сержантка.
Жінка прийшла в ТЦК і пояснила, що може піти в армію, але за умови, що кіт буде з нею. Представники ТЦК посміялися та сприйнявши слова жінки за жарт.
Наразі Людмила — начальниця господарчого відділення. Сержантка відповідає за їдальню, а разом з нею третій рік служить Ґріджьо. Спочатку жінка з котиком служили на Волині, а на другу ротацію їх відправили на Схід України.
“Так само служить, їздить зі мною, ввечері додому. Він мені допомагає морально, його всі побратими люблять й часто питають “Чи є Ґріджьо на службі сьогодні?” — сказала Людмила й додала наприкінці розмови, що їй з котом пощастило.
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