У “Сталевій Сотці третій рік служить волинянка Людмила Костюк, яка мобілізувалася до війська разом зі своїм пухнастим другом.

Про це йдеться у відео бригади.

До повномасштабної війни Людмила була співвласницею кафе, а в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ їй довелося виїхати до Італії разом із дітьми сестри та зятя — військових, які жили в Маріуполі.

Після повернення з Італії чоловік сестри розповів Людмилі, що 100-й бригаді бракує кухарів, і влітку 2022-го жінка прийняла рішення долучитися до лав Збройних сил України.

Втім після повернення на батьківщину до неї прибився кіт, якого вона назвала Ґріджьо, що з італійської означає “сірий”.

“Я пішла в армію, але Ґріджьо не було з ким лишити вдома. Є родичі та знайомі, але щоб тримати кота в хаті — це треба його любити”, — зазначила сержантка.

Жінка прийшла в ТЦК і пояснила, що може піти в армію, але за умови, що кіт буде з нею. Представники ТЦК посміялися та сприйнявши слова жінки за жарт.

Наразі Людмила — начальниця господарчого відділення. Сержантка відповідає за їдальню, а разом з нею третій рік служить Ґріджьо. Спочатку жінка з котиком служили на Волині, а на другу ротацію їх відправили на Схід України.

“Так само служить, їздить зі мною, ввечері додому. Він мені допомагає морально, його всі побратими люблять й часто питають “Чи є Ґріджьо на службі сьогодні?” — сказала Людмила й додала наприкінці розмови, що їй з котом пощастило.