Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства оборони України.

Бронетранспортер був розроблений компанією Hägglund & Söner і знаходився на озброєнні шведської армії до 2014 року. Його також використовували під час бойових дій у Боснії та Косово, повідомляє українське оборонне відомство.

Згідно з даними Міноборони, вага PbV 302 перевищує 13 тонн. Широкі гусениці бронемашини забезпечують низький тиск на ґрунт, що дозволяє їй долати складне бездоріжжя, м’які та сипучі ґрунти, включаючи болото та піски.

Цей бронетранспортер озброєний автоматичною гарматою Hispano-Suiza калібром 20 мм, яку встановлюють на літаках. PbV 302 має додаткове посилення броні у вигляді внутрішнього протиуламкового підбою та зовнішніх керамічних елементів. Його лобова броня здатна витримати пряме влучання снаряда калібром 20 мм.

Бронетранспортер обладнаний дизельним двигуном потужністю 270 кінських сил, що дозволяє розганяти машину до швидкості понад 60 км/год.