Про це нардеп повідомив на своїй особистій сторінці на Facebook.
“Друзі, сьогодні та вчора мені надійшло багато запитів від різних медіа, а також від колег з приводу публікації інформації Мар’яни Безуглої на своїй верифікованій сторінці про причетність мене як народного депутата до корупційних схем, та протизаконних лобістських схем та дій, які несумісні з діяльність мене, як народного депутата”, — зазначив він.
Депутат підкреслив, що критика є частиною політики, але безпідставні звинувачення у корупції – це неприпустимо. Він оголосив про намір звернутися до суду для захисту своєї честі та гідності, а також підкреслив, що дії Безуглої суперечать етиці народного депутата.
Федієнко також зауважив, що такі звинувачення підривають довіру до державних органів, особливо під час війни з Росією, і вважає їх наклепом, який шкодить не тільки йому, але й його близьким, фракції, профільному комітету та військовим.
“Така інформація є негативною та такою, що дискредитує мене як громадянина та народного депутата України та може шкодити моїй діловій репутації, а також порушує мої немайнові права на честь, гідність”, — наголосив Федієнко.
Він наголосив, що процеси будуть публічними, тривалими та цікавими, а прізвище його адвоката приємно здивує.
“До зустрічі в суді, пані Мар’яна”, — резюмував він.
Нагадаємо, учора Марʼяна Безугла опублікувала матеріал про координатора проєкту “ОЧІ” Олександра “Тихохода” Дмітрієва, якого звинувачують бійці підрозділу “Асгард” за приниження гідності військових.
У матеріалі Безугла повідомила, що ситуація з Дмитрієвим є складною через його тісні зв’язки з “генеральською фракцією” сухопутних військ та його роль як помічника народного депутата Олександра Федієнка. За її словами, Федієнко, замішаний у корупційних схемах у сфері кібербезпеки, використовує свій підкомітет у Комітеті нацбезпеки для просування особистих інтересів.
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