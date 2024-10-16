Народний депутат України Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко відповів на звинувачення з боку Мар'яни Безуглої щодо своєї причетності до корупційних та лобістських схем. Федієнко позиватиметься до суду.

Про це нардеп повідомив на своїй особистій сторінці на Facebook.

“Друзі, сьогодні та вчора мені надійшло багато запитів від різних медіа, а також від колег з приводу публікації інформації Мар’яни Безуглої на своїй верифікованій сторінці про причетність мене як народного депутата до корупційних схем, та протизаконних лобістських схем та дій, які несумісні з діяльність мене, як народного депутата”, — зазначив він.

Депутат підкреслив, що критика є частиною політики, але безпідставні звинувачення у корупції – це неприпустимо. Він оголосив про намір звернутися до суду для захисту своєї честі та гідності, а також підкреслив, що дії Безуглої суперечать етиці народного депутата.

Федієнко також зауважив, що такі звинувачення підривають довіру до державних органів, особливо під час війни з Росією, і вважає їх наклепом, який шкодить не тільки йому, але й його близьким, фракції, профільному комітету та військовим.

“Така інформація є негативною та такою, що дискредитує мене як громадянина та народного депутата України та може шкодити моїй діловій репутації, а також порушує мої немайнові права на честь, гідність”, — наголосив Федієнко.

Він наголосив, що процеси будуть публічними, тривалими та цікавими, а прізвище його адвоката приємно здивує.

“До зустрічі в суді, пані Мар’яна”, — резюмував він.

Нагадаємо, учора Марʼяна Безугла опублікувала матеріал про координатора проєкту “ОЧІ” Олександра “Тихохода” Дмітрієва, якого звинувачують бійці підрозділу “Асгард” за приниження гідності військових.

У матеріалі Безугла повідомила, що ситуація з Дмитрієвим є складною через його тісні зв’язки з “генеральською фракцією” сухопутних військ та його роль як помічника народного депутата Олександра Федієнка. За її словами, Федієнко, замішаний у корупційних схемах у сфері кібербезпеки, використовує свій підкомітет у Комітеті нацбезпеки для просування особистих інтересів.