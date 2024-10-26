Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 26 жовтня 2024 року становлять близько 687 тисяч 600 осіб, зокрема за минулу добу – ще 1690 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українським військовим вдалося знищити:

танки — 9 109 (+12 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 18 332 (+45);

артилерійські системи — 19 782 (+29);

РСЗВ — 1 240 (+2);

засоби ППО — 984 (+2);

літаки — 369;

гелікоптери — 329;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 726 (+56);

крилаті ракети — 2 625;

кораблі/катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 27 460 (+95);

спеціальну техніку — 3 541 (+6).

Нагадаємо, у минулому місяці російська армія у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені цього року став найбільш смертоносним для армії РФ.