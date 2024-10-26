Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українським військовим вдалося знищити:

  • танки — 9 109 (+12 за минулу добу); 
  • бойові броньовані машини — 18 332 (+45);
  • артилерійські системи — 19 782 (+29);
  • РСЗВ — 1 240 (+2);
  • засоби ППО — 984 (+2);
  • літаки — 369;
  • гелікоптери — 329;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 726 (+56);
  • крилаті ракети — 2 625;
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни —  27 460 (+95);
  • спеціальну техніку — 3 541 (+6).

Нагадаємо, у минулому місяці російська армія у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені цього року став найбільш смертоносним для армії РФ.

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