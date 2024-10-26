Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Українським військовим вдалося знищити:
- танки — 9 109 (+12 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 18 332 (+45);
- артилерійські системи — 19 782 (+29);
- РСЗВ — 1 240 (+2);
- засоби ППО — 984 (+2);
- літаки — 369;
- гелікоптери — 329;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 726 (+56);
- крилаті ракети — 2 625;
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 27 460 (+95);
- спеціальну техніку — 3 541 (+6).
Нагадаємо, у минулому місяці російська армія у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені цього року став найбільш смертоносним для армії РФ.
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