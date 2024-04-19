Служба безпеки України оголосила про підозру 12 особам з Запорізької області за колабораціонізм.

Про це сьогодні, 19 квітня, повідомили у Запорізькій обласній державній адміністрації.

За даними слідства, вони добровільно приєдналися до Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ на окупованих територіях Запорізької області у Бердянському, Мелітопольському, Василівському та Якимівському відділах.

“Встановлено, що підбір «кадрів» до незаконного формування здійснювали кадрові співробітники ФСБ. Після проходження «співбесід» колаборантам видали «посвідчення», вогнепальну зброю з боєприпасами та формений одяг російського зразка”, — йдеться у повідомленні.

Підозрювані, зокрема, фабрикували справи проти цивільного населення з пропривітницькими поглядами, проводили незаконні обшуки та затримання.

12 жителям ТОТ Запорізької області заочно повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, обвинувачувальні акти стосовно чотирьох з них передали до суду.

Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує позбавлення волі строком до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років з можливою конфіскацією майна.