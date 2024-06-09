Про це повідомив член комітету Верховної Ради з національної безпеки Федір Веніславський в ефірі телеканалу “Київ24“.
Він пояснив, що є принципова різниця між військовозобов’язаними, які з’явились до ТЦК та СП за викликом (за повісткою), і тими, хто прийшов добровільно для уточнення даних.
За словами Веніславського, у першому випадку, як правило, військовозобов’язаного відразу відправляють на медкомісію і мобілізують. У другому випадку у чоловіка є вибір: або чекати повістки на проходження медкомісії та мобілізацію чи добровільно підписати контракт із ЗСУ.
“Якщо людина отримає повістку – вона є мобілізованою. Якщо людина прийшла без повістки – вона має право укласти контракт на зарахування на військову службу. Це буде не мобілізована особа, а особа, яка добровільно вступила на військову службу за контрактом. Вона має право укласти контракт на рік”, – сказав Веніславський.
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