Чоловіки призовного віку, які добровільно з'являться в ТЦК, без повістки, можуть підписати контракт на службу в Збройних силах України лише на один рік. Після того, як цей час сплине, вони нібито матимуть змогу звільнитися з військової служби.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з національної безпеки Федір Веніславський в ефірі телеканалу “Київ24“.

Він пояснив, що є принципова різниця між військовозобов’язаними, які з’явились до ТЦК та СП за викликом (за повісткою), і тими, хто прийшов добровільно для уточнення даних.

За словами Веніславського, у першому випадку, як правило, військовозобов’язаного відразу відправляють на медкомісію і мобілізують. У другому випадку у чоловіка є вибір: або чекати повістки на проходження медкомісії та мобілізацію чи добровільно підписати контракт із ЗСУ.

“Якщо людина отримає повістку – вона є мобілізованою. Якщо людина прийшла без повістки – вона має право укласти контракт на зарахування на військову службу. Це буде не мобілізована особа, а особа, яка добровільно вступила на військову службу за контрактом. Вона має право укласти контракт на рік”, – сказав Веніславський.