За повідомленням посла України у Польщі Василя Боднара, перший підрозділ добровольців, що долучилися до Українського легіону, уже вирушив до України. Військовослужбовці завершуватимуть підготовку на українських полігонах.

Про це він повідомив у коментарі для Радіо Свобода.

Наступна група добровольців планує підписати контракти із Збройними силами України 10 січня 2025 року. Вони розпочнуть тренування на полігоні у Польщі.

“Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки”, – зазначив посол.

Дипломат наголосив, що всі охочі можуть добровільно долучитися до формування, проте це не примус, а ініціатива самих громадян. Він висловив переконання, що підготовка учасників легіону відповідає високим стандартам.

Точну кількість добровольців, які вже вирушили до України або готуються до навчань, Боднар не розголошує.