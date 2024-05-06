Про це йдеться в публікації ISW.

Посадовці США повідомляють про свою підтримку нових контрнаступальних операцій українських сил у 2025 році, хоча ISW надалі вважає, що Києву слід якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою, оскільки ця ініціатива на боці Росії впродовж 2024 року надасть їй низку переваг.

Видання FT повідомляло 5 травня, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Україна планує провести контрнаступальну операцію з метою повернення окупованої Рф української території у 2025 році після того, як військова допомога США призупинить подальше просування російських військ у 2024 році. Він додав, що військова допомога США не “миттєво клацне перемикач” у ситуації на полі бою в Україні.

На думку Саллівана, військова допомога США дозволить українським військам “утримувати лінію фронту” і протистояти російським атакам протягом решти 2024 року.

Проте ISW продовжує оцінювати, що, ймовірно, знадобиться ще кілька тижнів, щоб західна зброя та боєприпаси прибули до передових українських підрозділів і почали мати відчутний вплив на полі бою, і що прибуття військової допомоги США в Україну, ймовірно, дозволить українським військам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

“Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав’язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій ігнорують реальну ситуацію на полі бою”, – йдеться у звіті.