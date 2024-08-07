Фонд державного майна передав 79,5 млн грн з арештованих рахунків В’ячеслава Богуслаєва до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це інформує голова ФДМУ Віталій Коваль.

Фонд державного майна України передав 79,5 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці кошти були розміщені на рахунках АТ “ПУМБ” і належать В’ячеславу Богуслаєву.

Коваль повідомив, що націоналізовані активи Богуслаєва та Кононенка передані в управління Фонду держмайна за рішенням суду.

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримав понад 366 млн гривень з рахунків експрезидента АТ “Мотор Січ”. Наразі триває робота з інвентаризації, перереєстрації та аналізу арештів націоналізованих активів.