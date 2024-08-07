Про це інформує голова ФДМУ Віталій Коваль.
Фонд державного майна України передав 79,5 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці кошти були розміщені на рахунках АТ “ПУМБ” і належать В’ячеславу Богуслаєву.
Коваль повідомив, що націоналізовані активи Богуслаєва та Кононенка передані в управління Фонду держмайна за рішенням суду.
Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримав понад 366 млн гривень з рахунків експрезидента АТ “Мотор Січ”. Наразі триває робота з інвентаризації, перереєстрації та аналізу арештів націоналізованих активів.
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