Доплата у 70 000 грн надаватиметься військовослужбовцям за додаткові ризики на передовій, зокрема це залежить від того, де людина проходить військову службу.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Нагадаємо, уряд 12 квітня затвердив ці додаткові виплати військовим, які перебувають на передовій та опинилися в умовах великих ризиків.

Відтепер військові, які виконують бойові завдання на першій лінії, отримуватимуть зарплату від 20 000 до 25 000 гривень, а бойові — 100 000 гривень, плюс ще додатково 70 000 гривень за кожні 30 днів на фронті.

Калмикова пояснила, що додаткова виплата у 70 000 гривень надається за додаткові ризики, пов’язані зі службою на передовій.

“Коли накопичуються у людини 30 днів служби на рівні до ротного опорного пункту, виплачуються додаткові 70 000 грн”, – пояснила заступниця міністра оборони.

Також вона уточнила, що рота займає опорний пункт на фронті у широкому діапазоні, а взвод — на більшій глибині, з відповідною широкістю та відстанню між ними.