Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що чат-бот зі штучним інтелектом піднявся на перше місце в App Store Apple ще 26 січня і з того часу утримує цю позицію в усьому світі. На Індію припало 15,6% усіх завантажень на різних платформах з моменту запуску.
З моменту свого запуску на початку цього року безкоштовний додаток DeepSeek викликав неоднозначну реакцію у світі. Зокрема, стрімке зростання до DeepSeek сколихнули фондові ринки в усьому світі, оскільки винятковий успіх китайського чат-бота, здавалося, показав, що популярні додатки ШІ можна розробити без величезних інвестицій в апаратне забезпечення.
Окрім лідерства в App Store, чат-бот DeepSeek зайняв також перше місце в Android Play Store. З 16 мільйонами завантажень за перші 18 днів додаток майже вдвічі перевищив 9 мільйонів, зафіксованих OpenAI’s ChatGPT на момент його першого випуску.
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