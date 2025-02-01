Помічник зі штучним інтелектом DeepSeek очолив список найбільш завантажуваних мобільних програм на 140 ринках світу. Найбільший відсоток нових користувачів чат-бота зафіксовано в Індії.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що чат-бот зі штучним інтелектом піднявся на перше місце в App Store Apple ще 26 січня і з того часу утримує цю позицію в усьому світі. На Індію припало 15,6% усіх завантажень на різних платформах з моменту запуску.

З моменту свого запуску на початку цього року безкоштовний додаток DeepSeek викликав неоднозначну реакцію у світі. Зокрема, стрімке зростання до DeepSeek сколихнули фондові ринки в усьому світі, оскільки винятковий успіх китайського чат-бота, здавалося, показав, що популярні додатки ШІ можна розробити без величезних інвестицій в апаратне забезпечення.

Окрім лідерства в App Store, чат-бот DeepSeek зайняв також перше місце в Android Play Store. З 16 мільйонами завантажень за перші 18 днів додаток майже вдвічі перевищив 9 мільйонів, зафіксованих OpenAI’s ChatGPT на момент його першого випуску.