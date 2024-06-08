Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на сторінці в Facebook.

За словами Благодійної організації “SaveUkraine”, цього разу місія була особливо складною. Родинам довелося пройти низку блокпостів, на кожному з яких — ретельна перевірка документів. Однак, навіть такі моменти не перешкодили, і команда зробила все можливе аби допомогти дітям виїхати на підконтрольну територію Україні. Усі труднощі однозначно варті дитячих усмішок, які зʼявляються щоразу, коли врятовані діти бачать рідний синьо-жовтий прапор.

“Наша команда успішно завершила чергову операцію з евакуації дітей з окупованих територій. Цього разу ми врятували 3 дітей, серед яких одна — позбавлена батьківського піклування. Загалом команді вдалося повернути 359 юних українців”, – зазначає організація.

Загалом, з початку 2024 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 108 дітей.