24 серпня Україна та Росія здійснили обмін 115 полоненими за посередництва ОАЕ.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Це буде перший обмін полоненими між Україною та Росією після початку українського наступу 6 серпня, що підтвердило Міноборони РФ.

Далі – пряма мова Президента України:

Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх.

Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому.