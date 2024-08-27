Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.
“Договір з Росією ніхто продовжувати не буде, на цьому поставлено крапку. Що стосується транзиту газу від інших компаній – якщо буде продовжуватися запит деяких наших європейських колег, ми будемо розглядати їхні прохання”, – заявив президент.
У цьому контексті Зеленський зауважив, що йому невідомо, про що російський лідер Володимир Путін говорив із з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час візиту до Баку.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є “однією з пропозицій”, які зараз обговорюються.
Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.
У серпні російський “Газпром” під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду “про розширення різнопланового стратегічного партнерства” з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники “Газпрому” на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.
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