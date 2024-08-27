Україна не продовжуватиме договір на транзит газу з Росією, однак готова розглядати запити від європейських компаній.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.

“Договір з Росією ніхто продовжувати не буде, на цьому поставлено крапку. Що стосується транзиту газу від інших компаній – якщо буде продовжуватися запит деяких наших європейських колег, ми будемо розглядати їхні прохання”, – заявив президент.

У цьому контексті Зеленський зауважив, що йому невідомо, про що російський лідер Володимир Путін говорив із з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час візиту до Баку.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є “однією з пропозицій”, які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

У серпні російський “Газпром” під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду “про розширення різнопланового стратегічного партнерства” з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники “Газпрому” на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.