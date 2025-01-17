Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка підтвердив розірвання інвестиційного договору, який передбачав зведення житлових та нежитлових будівель на його території.

Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Це ще один приклад того, як громада може ефективно впливати на життєдіяльність міста,” – підкреслив Ткаченко.

За його словами, кияни відстояли землю ботанічного саду та зберегли зелену територію від забудови.

“Я вдячний кожному, хто не залишився осторонь, і сподіваюся, що ця перемога стане прикладом для всіх охочих спробувати відібрати нашу історичну та культурну спадщину,” – додав посадовець.