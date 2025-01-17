Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Це ще один приклад того, як громада може ефективно впливати на життєдіяльність міста,” – підкреслив Ткаченко.

За його словами, кияни відстояли землю ботанічного саду та зберегли зелену територію від забудови.

“Я вдячний кожному, хто не залишився осторонь, і сподіваюся, що ця перемога стане прикладом для всіх охочих спробувати відібрати нашу історичну та культурну спадщину,” – додав посадовець.