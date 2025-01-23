Про це повідомили на офіційному сайті премії.
“Порцелянова війна” розповідає історію трьох українських митців — Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та Андрія Стефанова, які займаються порцеляновою анімалістикою.
Слава Леонтьєв, харківський художник-кераміст, який разом зі своєю дружиною створює порцелянові фігурки тварин, якими прикрашають зруйновані будинки.
“Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч. Так ми уникаємо стирання”, — зауважує Леонтьєв.
Брендан Белломо, американський кінорежисер, для якого цей фільм став дебютною роботою.
Фільм показує, як навіть під обстрілами українські митці знаходять спосіб зберегти красу серед руїн. Вдень Леонтьєв навчає військових захищатися від ворога, а у вільний час створює мистецькі шедеври.
“Хоча тут ревуть винищувачі та падають ворожі ракети, українські артисти Слава, Аня та Андрій вирішують залишитися вдома та працювати за покликанням. Вони знаходять тендітну красу навіть серед руїн, і власним прикладом демонструють, що навіть у нелюдських умовах важко знищити людську жагу до життя”, — йдеться в описі фільму.
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