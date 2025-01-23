Документальна стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва отримала номінацію в категорії "Найкращий документальний фільм" на 97-й премії "Оскар".

Про це повідомили на офіційному сайті премії.

“Порцелянова війна” розповідає історію трьох українських митців — Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та Андрія Стефанова, які займаються порцеляновою анімалістикою.

Слава Леонтьєв, харківський художник-кераміст, який разом зі своєю дружиною створює порцелянові фігурки тварин, якими прикрашають зруйновані будинки.

“Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч. Так ми уникаємо стирання”, — зауважує Леонтьєв.

Брендан Белломо, американський кінорежисер, для якого цей фільм став дебютною роботою.

Фільм показує, як навіть під обстрілами українські митці знаходять спосіб зберегти красу серед руїн. Вдень Леонтьєв навчає військових захищатися від ворога, а у вільний час створює мистецькі шедеври.