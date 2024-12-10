Фільм "Веселка: на розі в центрі світу" про український ресторан Veselka в Нью-Йорку потрапив до списку найкращих документальних стрічок 2024 року за версією CNN.

Рейтинг опублікований на сайті видання.

Фільм “Веселка”, який став частиною рейтингу з 11 документальних фільмів, розповідає історію закладу, що знаходиться в районі “Маленька Україна”. Ресторан, що став символом української культури в Нью-Йорку, здобув нове значення після початку війни Росії проти України в 2022 році.

Veselka — це ресторан у Нью-Йорку, заснований у 1954 році подружжям українських біженців Володимиром та Ольгою Дармохвалами. Спочатку заклад функціонував як цукерня та газетний кіоск, але з часом перетворився на двоповерховий ресторан у самому центрі Мангеттена, де подають традиційні українські страви.

У фільмі висвітлюється еволюція ресторану, а також його роль як культурного центру для української діаспори в США. Прем’єра документалки відбулася у лютому 2024 року, на честь другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Озвучив фільм американський актор Девід Духовни.