Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав європейських лідерів посилити підтримку Києва задля захисту європейських цінностей. Він наголосив, що саме від підтримки України найближчими місяцями залежатиме майбутнє Європейського Союзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зазначив, що будь-які зміни кордонів України внаслідок агресії Росії загрожують європейським цінностям, і закликав партнерів з ЄС збільшити оборонні витрати, щоб протистояти загрозам з боку Кремля та продемонструвати рішучість у питаннях безпеки.

“Система європейських цінностей і правил також певною мірою залежить від цього конфлікту. Це стане певною відміткою, яку залишить війна на Європі”, – зазначив Міхал.

Зустріч європейських лідерів у Будапешті розпочнеться в четвер, де головною темою обговорень буде майбутнє України та результати президентських виборів у США. Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії пообіцяв швидке завершення війни з Росією, однак його підтримка України залишається неоднозначною.

Естонія разом з іншими балтійськими країнами, Латвією та Литвою, є одними з найактивніших прихильників України у боротьбі проти російської агресії. Ці держави послідовно закликали союзників із НАТО збільшити військову допомогу Києву та запровадити додаткові санкції проти Кремля.

“Коли Трамп був при владі востаннє, він сказав Європі взятися за оборону, і ми це зробили. Європа продовжить цей шлях”, – зазначив прем’єр.

На думку Міхала, заклик з боку США до збільшення інвестицій у безпеку може мати позитивний ефект. Естонія вже є другим найбільшим вкладником в оборону за часткою ВВП серед країн Альянсу.